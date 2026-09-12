Само един самолет в света може да кацне настрани и това не е случайно
Т.нар. „рачешко кацане“ е било необходимо техническо решение поради конструктивните особености
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Т.нар. „рачешко кацане“ е било необходимо техническо решение поради конструктивните особености
Две медицински сестри и лекар, които случайно са били сред 153-ата пътници на полета, са помогнали
Това не е първият случай, в който американски самолет, превозващ висши представители, има технически проблеми
Причината е много силен дъжд
Той публикува във Фейсбук графика за движението на самолета с шефката на ЕК
Тя ще проведе среща с българския министър-председател Росен Желязков
Това е традиция, която предизвиква спорове
Окръжната прокуратура в Плевен образува производство по случая
Предстои да бъде извършена специализирана техническа експертиза
Спекулациите започват още през 1974 г. – 5 години след първото кацане на спътника
Случи се преди 36 години в Америка
Самолетите, идващи от Будапеща и Нюрнберг са кацнали в Пловдив, този от Копенхаген – в Бургас
През 2019 страната ни подписа първия договор за 8 изтребителя F-16 Block 70
Миналата година нейният първи спускаем апарат счупи крак и се преобърна
Спешно евакуират пътници
То бе затворено за кратко
Открита е повреда в стабилизатора
След няколко кръга пред аерогарата на Варна машината пое курс към Бургас
Няма пострадали на земята, а пилотът е само с порезна рана на ръката
Държавният глава се завърна в пилотската кабина