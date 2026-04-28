30 минути преди кацане: Жена роди по време на полет

Бременна пътничка роди, преди самолет да кацне, съобщи американска авиокомпания в понеделник. Петчасовият полет е бил по маршрута от югоизточния град Атланта в щата Джорджия до северозападния град Портланд, щата Орегон, където е трябвало да пристигне около 22:00 часа местно време, предава bTV.

Според авиокомпанията бебето се е родило 30 минути преди кацането.

„Изказваме искрените си благодарности на екипажа и медицинските доброволци на борда, които се намесиха, за да окажат грижи за клиент на борда преди кацане в Портланд“, каза говорител на Delta Airlines в изявление пред AФП.

Две медицински сестри и лекар, които случайно са били сред 153-ата пътници на полета, са помогнали при раждането. Четиримата членове на кабинния екипаж на полета също са помогнали, като Delta Air Lines заяви, че „преминават през цялостно медицинско обучение, за да помагат в подобни ситуации“.

Екипажът се обадил на контрола на въздушното движение за аварийно кацане и били посрещнати от спешен медицински персонал при кацането. Говорител на пристанището на Портланд заяви, че майката и бебето са пристигнали в стабилно състояние.

Някои авиокомпании имат ограничения за това кога бременни жени могат да летят, като отказват на пътниците да летят в рамките на определен срок от очакваната дата на раждане или изискват лекарско свидетелство, но Delta не налага нито едно от тези ограничения. Американските медии споделиха в понеделник снимки на жената и нейното новородено момиченце.

