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Лорд Коу жали за Русия

Лорд Коу жали за Русия

Президентът на ИААФ сър Себ Коу разкри в Портланд, че съжалява за отсъствието от шампионата на руските атлети. "Правилата ни обаче са ясни и всеки тря...

18 март | 22:30
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