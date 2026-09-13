30 минути преди кацане: Жена роди по време на полет
Две медицински сестри и лекар, които случайно са били сред 153-ата пътници на полета, са помогнали
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Две медицински сестри и лекар, които случайно са били сред 153-ата пътници на полета, са помогнали
Американският президент прати войски в Портланд
Малък самолет се е разбил в жилищен квартал в събота източно от Портланд, Орегон, и предизвика пожар в жилищен комплекс.Трима души са загинали, съобщи...
Блейзърс играе с шампиона Голдън Стейн
Деймиън Лилард с фантастичен мач за победителите
Президентът на ИААФ сър Себ Коу разкри в Портланд, че съжалява за отсъствието от шампионата на руските атлети. "Правилата ни обаче са ясни и всеки тря...
Дженифър Сур спечели първия златен медал от световното по лека атлетика в Портланд (САЩ). Американката победи в овчарския скок с 4,90 м, което е рекор...
Буквално до последната минута продължи подготовката на Портланд за световното по лека атлетика в зала. Часове преди старта на шампионата в "Конвеншъл...