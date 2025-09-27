Тръмп с извънреден ход! Разреши "пълна сила"

Президентът Доналд Тръмп разреши в събота разполагането на войски в северозападния американски град Портланд и в съоръженията на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE), с което разшири спорното си вътрешно използване на военните.

„По искане на министъра на вътрешната сигурност Кристи Ноъм, нареждам на министъра на войната Пийт Хегсет да осигури всички необходими войски за защита на опустошения от войната Портланд и всички наши съоръжения на ICE под обсада от атаки на Антифа и други местни терористи“, написа Тръмп на своята платформа Truth Social. „Също така разрешавам „пълна сила“, ако е необходимо“, добави той, без да уточнява какво има предвид „пълна сила“.

