Паника в Турция. Земетресение разтърси райско място

Стресаващо земетресение с магнитуд 3,5 по скалата на Рихтер е станало край бреговете на област Мармарис в Мугла. Земетресението е било на дълбочина 5 километра, пишат турски медии.

Според AFAD (Агенция за управление на бедствия и извънредни ситуации), земетресение с магнитуд 3,5 по скалата на Рихтер е станало край бреговете на Мармарис около 18:16 часа. Земетресението е предизвикало краткотрайна паника.

