Зеленски разкри какво ще обсъди с Тръмп. 5 точки за Украйна

Пет точки за разрешаване на конфликта в Украйна ще бъдат обсъдени между президента на Украйна Володимир Зеленски заяви и президента на САЩ Доналд Тръмп.

Зеленски каза пред репортери преди отпътуването си за САЩ, че по време на разговорите с Тръмп на 28 декември ще бъдат обсъдени гаранциите за сигурност за Украйна от САЩ, гаранциите за сигурност от Европа, военният компонент и план за просперитет и възстановяване на Украйна.

Киев и Вашингтон също така ще разгледат поотделно план за последователни действия – "предложение как всички планове да работят стъпка по стъпка“. Думите на Зеленски бяха цитирани от телевизионния канал Freedom. Според Зеленски след обсъждане на всички точки САЩ ще представят резултатите от споразуменията на руската страна.

Зеленски отпътува за Канада на 27 декември, откъдето по-късно ще отлети за САЩ. Според програмата на американския лидер, публикувана от Белия дом, Тръмп ще се срещне със Зеленски във Флорида на 28 декември. Двустранната среща ще се проведе в Палм Бийч в 15:00 ч. местно време (24:00 ч. московско време).

"В момента сме на полет за Флорида, Съединените щати. По пътя ще направим спирка в Канада. Ще имам среща с министър-председателя на Канада (Марк) Карни. Заедно планираме да разговаряме онлайн с европейските лидери“, каза Зеленски.

