Ерика и битката за душите! Коя е вдовицата на Чарли Кърк

На омразата не се отвръща с омраза, а с любов, каза в речта си на погребението госпожа Кърк

22 ноември, 1963 г. Кортежът на президента Джон Кенеди минава по „Дийли Плаза“ в Далас, щата Тексас. Тълпата възторжено приветства държавния глава и съпругата му Джаки, пътуващи в открита лимузина. В 12,30 часа се чува изстрел, Кенеди се хваща за шията. Следват втори и трети, лимузината е окървавена. Първата дама пропълзява към задната част на автомобила, после се връща на мястото си и казва: „Убиха съпруга ми. Мозъкът му е по ръцете ми.“ Според официалното разследване, Д. Ф. Кенеди е убит от Лий Харви Осуалд. Два дни по-късно Осуалд е застрелян от Джак Руби. И до ден днешен около убийството има много въпроси без отговор.

10 септември, 2025 г. Инфлуенсърът Чарли Кърк се готви за събитие в кампуса на университета в Орем, щата Юта, на около 60 км от столицата Солт Лейк Сити. Облечен с бяла тениска с надпис „Свобода“ и тъмен панталон, Кърк, който оглавява младежкото консервативно движение в САЩ "Повратна точка", е започнал обиколка в 15 населени места за срещи под наслов „Докажете ми, че греша“. Точно когато отговаря на въпроси за масовите убийства, отеква изстрел. 31-годишният Кърк рухва на земята, кръв бликва от шията му. Изнесен е на носилка, малко след това умира. Два дни по-късно за убийството е обвинен 22-годишният Тайлър Робинсън.

Докато за разстрела на Кенеди има какви ли не версии – че убийството му е поръчано от кубинците, руснаците, мафията, политически опоненти и дори ЦРУ, за Чарли Кърк засега се спряга само една – омразата. Прокурорът на Юта Джеф Грей цитира съобщения, които заподозреният за убийството е изпратил на своя съквaртирант – биологичен мъж в процес на преход към женски пол, с който бил в романтични отношения. В тях Робинсън казва, че „някои чувства на омраза не могат да бъдат преодолени". Версията е, че бил ядосан на Кърк, който чрез милионите си последователи в социалните мрежи и изявите си в университетите е разпространявал националистически, християнски и традиционалистки идеи и се изказвал срещу джендър идеологията.

Според губернатора на Юта Спенсър Кокс заподозреният се е „радикализирал“, бил запален геймър и често влизал в Reddit. „Очевидно е, че се е случвало при много игри... този дълбок, тъмен интернет, културата на Reddit и тези други тъмни места в интернет, където този човек е навлизал дълбоко“, казва Кокс, цитиран от BBC. Според него Робинсън е изповядвал „лява идеология“, въпреки че е отгледан в консервативно семейство. Майката на Робинсън казала на полицията, че през последната година Робинсън е станал по-политически и лявоориентиран, „по-про-гей и транс-права“. Робинсън не е гласувал на избори и не е регистриран в партия. Федералното разследване обаче не е открило връзка между предполагаемия стрелец и левичарски групировки, срещу които президентът Доналд Тръмп и неговата администрация обещаха да предприемат мерки след убийството, съобщиха трима източници пред NBC News.

Мистерията се заплита с надписите върху четири гилзи

открити до пушката, с която е стреляно. Някои ги определиха като препратки към видеоигри, други откриха интернет мемета. Един от надписите гласял „Хей, фашист, хващай“ На друга гилза бил гравиран текст от песента Bella Ciao, която почита партизаните от италианската съпротива по време на Втората световна война, воювали срещу нацистка Германия. На трети патрон пишело: „Ако четеш това, значи си ГЕЙ, хаха“ – също онлайн препратка.

Тези надписи още повече заплитат случая - онлайн езикът с неговите пластове ирония предполага множество интерпретации. Но пък бяха използвани за спекулации и от двете страни на политическия спектър. Някои твърдят, че Робинсън е радикален левичар, други повдигат въпроса за възможността той да е т. нар. „гройпър“ – интернет последовател на крайнодесния коментатор Ник Фуентес, група, известна с използването на иронични мемета. Няма доказателства, които да свързват Робинсън с гройпъри или Фуентес, известен с антисемитски и бели националистически възгледи и виден критик на Кърк, съобщава „Гардиън“.

И докато мотивите за убийството се търсят в сблъсъка на идеологии, съпругата на Чарли Кърк – Ерика, опъна струна, на която отдавна не е свирено: битката, провокирала убийството, не е за пари, власт или политическо надмощие, тя е за душите и умовете на хората.

Пред 60 000 души, дошли да си вземат последно „сбогом“ с Кърк на стадиона "Стейт Фарм" в Глендейл, щата Аризона, където бе и президентът Тръмп, вдовицата произнесе вълнуваща реч. "Съпругът ми Чарли искаше да спаси младите мъже като този, който отне живота му.

Аз му прощавам

Защото това е направил Христос и това би направил Чарли. Отговорът на омразата не е омраза, отговорът, който знаем от евангелието, е любов – и към враговете ни, и към онези, които ни преследват“, каза Ерика Кърк с пресипнал от сълзи глас.

На снимки от погребението тя държи религиозна броеница през отворен прозорец на кола, а ръцете й са положени върху ковчега. Носи окървавения медальон на Свети Михаил, който съпругът ѝ носил когато е бил прострелян. Малката икона със следи от кръв в цепнатината на кръста е свалена от шията на Кърк от медици, докато са се опитвали да спрат кървенето, разказа Ерика пред New York Times. Шерифът я посъветвал да не вижда тялото на съпруга си, след като куршумът е пробил врата му. „С цялото ми уважение, искам да видя какво направиха на съпруга ми“, отговорила Ерика. „Очите му бяха полуотворени и имаше тази многозначителна, подобна на Мона Лиза полуусмивка. Сякаш беше умрял щастлив. Сякаш Исус го спаси. Куршумът дойде, той примигна и беше в рая“, разказва тя. След това го целунала за сбогом. Майката на две деца – на една и на три години, които убиецът на Кърк остави без баща, споделя съкрушителни подробности за живота си след шокиращата смърт на Кърк: все още не може да се накара да изпере кърпите, които съпругът ѝ е използвал за последния си душ и не може да влезе в спалнята.

„Когато се прибрах снощи, дъщеря ни се втурна в прегръдките ми... и каза: „Мамо, липсваше ми.“ Казах: „И ти ми липсваше, скъпа.“ Тя попита: „Къде е татко?“ Какво да кажеш на 3-годишно дете? Казах: „Скъпа, татко те обича много. Не се тревожи. Той е в командировка с Исус, така че може да си позволи бюджета ти за боровинки“, разкрива още Ерика. Двойката споделяше моменти от семейния си живот в социалните мрежи, публикуваха и фотоси на децата, но без да разкриват имената и лицата им.

В интервю за „Ню Йорк Таймс“ Ерика казва, че е била попитана дали иска да види заподозрения осъден на смъртно наказание. „Ще бъда честна. Казах на нашия адвокат, че искам правителството да реши това. Не искам кръвта на този човек в счетоводната си книга. Защото, когато отида в рая, Исус ми каже: „Око за око? Така ли го правим?“ И това ме спира да бъда в рая, да бъда с Чарли?“

Вдовицата заяви, че борбата на покойния й съпруг е била духовна

а не само политическа и че сега той носи венеца на мъченичеството. "Престъпници, отговорни за убийството на съпруга ми, ако преди сте смятали, че мисията му е силна, нямате представа какво току-що отприщихте, нямате представа какъв огън запалихте. Писъците на вдовицата ще отекнат по целия свят като боен вик", обяви Ерика Кърк в публично обръщение на 12 септември.

Преди дни стана ясно, че Ерика Кърк е новият главен изпълнителен директор на Turning Point USA - организацията, която нейният съпруг Чарли Кърк съоснова и ръководеше до убийството. Решението беше обявено от борда на организацията в публикация в X. В нея се посочва, че Чарли Кърк приживе ясно е изразил желанието си именно съпругата му да поеме ръководството „в случай на неговата смърт“. „Няма да се предадем и няма да коленичим пред злото. Ще продължим“, заявиха членовете на борда.

„До всички, които ме слушат тази вечер в цяла Америка: движението, което съпругът ми изгради, няма да умре. Мисията на съпруга ми няма да спре“, каза Ерика и се закле да продължи обиколката American Comeback Tour по университетските кампуси, планирана за тази есен.

Чарли е само на 18 години, когато заедно с колегата си Бил Монтгомъри основават неправителствената организация Turning Point USA, фокусирана върху разпространението на консервативни идеи в университетските кампуси. На събитията „Докажете, че греша“ Кърк кани студенти да се изправят пред микрофона и да оспорят неговия десен християнски мироглед. Клиповете от тези разговори му осигуряват над 5 милиона последователи в X и 7 милиона в TikTok. „Той разполага с армия от млади хора. Това са млади патриоти. Благодарим ти, Чарли“, каза Доналд Тръмп на конференцията на Turning Point Action миналата година. Ролята на Кърк като защитник на движението „Make America Great Again“ в университетските кампуси го отличаваше от другите десни активисти заради готовността му да излага убежденията си във враждебна среда.

Ерика Кърк е завършила политология в Държавния университет на Аризона, била е баскетболистка в NCAA. През 2012 г. печели титлата Мис Аризона. В момента се готви за докторантура по библейски изследвания в университета Либърти, според биографията на уебсайта ѝ. Основател е на Proclaim, линия дрехи, базирани на вяра, водеща е на подкаста „Midweek Rise Up“ и основател на две организации с нестопанска цел.

През последните години Ерика бе неотлъчно до съпруга си на форуми, включително и по време на предизборната кампания на Доналд Тръмп. Тя остави политическите въпроси на Чарли, но подсили реториката му спрямо трансджендърите, гей браковете и други подобни въпроси. "Духовната битка - знам, че я чувствате. Тя е дълбоко в сърцето. Докато се разхождаш в стаята, чувстваш врага", заяви Ерика неотдавна пред тълпа в Turning Point.

"Преди да срещна Чарли, не вярвах в идеята "искам шест деца и бяла ограда пред къщата" - това не беше моят мироглед. Но в това е величието на Бог. Когато срещнеш правилния мъж, всичко се променя. Когато срещнах Чарли, това се случи. Не мислех за кариера. Не губите дипломата си, когато отглеждате децата си с мъдрост и любов", съветва жените госпожа Кърк.

Макар че е успешен предприемач, тя вдъхновява своите последователи да поставят майчинството пред кариерата.



