70% от българите ръкопляскат след кацане на самолета

Ръкопляскането след кацане на самолет е навик, който за едни е мил жест на благодарност, а за други остаряла и дори неловка традиция.

Въпросът защо някои пътници избухват в аплодисменти, докато други остават мълчаливи, отдавна е повод за дискусии сред пътуващите и за шеги сред честите авиопасажери. За да изследва феномена, бюджетната авиокомпания Wizz Air проведе мащабно международно проучване с участието на над 4500 пътници и 150 члена на кабинния екипаж.

Културни различия и национални особености

Резултатите от анкетата показват отчетливи разлики между държавите. В Унгария и Румъния близо половината пътници ръкопляскат след кацане, докато във Великобритания, Швейцария и Сърбия този дял пада под 30%. Абсолютен рекордьор е Грузия – 75% от пътниците аплодират, а България е веднага след нея със 70%.

„Около 70% от българските пътници аплодират при кацане. Това е обичай с десетилетна история – още през 60-те и 70-те години ръкопляскането е било често срещано на чартърни полети из цяла Европа. България е едно от малкото места, където тази традиция е все още жива“, коментира Даяна Георгиева, посланик на Wizz Air в България.

Кой ръкопляска най-много?

Проучването разкрива, че аплодисментите са най-чести сред хората, които летят рядко. 70% от пътниците, които хващат самолет само веднъж годишно, ръкопляскат след кацането, докато при тези, които пътуват редовно, процентът намалява до едва 40. Мотивите също варират – в Централна и Източна Европа 34% посочват успешното и комфортно пристигане като причина, докато в Западна Европа аплодисментите се възприемат предимно като знак за признание към професионализма на пилотите и екипажа. Любопитна подробност е, че около 20% от анкетираните признават: ръкопляскат, просто защото и останалите пътници го правят.

Психология на ритуала и бъдещето на аплодисментите

Възрастта също има значение – най-младите пътници на възраст между 18 и 24 години са най-склонни да аплодират (64%), докато при групата 25–34 години процентът спада до 50. Интересно е и мнението на кабинния екипаж: две трети от анкетираните споделят, че практиката постепенно намалява, но все още най-ентусиазирани остават пътниците от България, Румъния, Албания и Италия.

Психолозите от проекта Mélylevegő дават своята интерпретация: „За мнозина аплодисментите след кацане представляват форма на споделено чувство на облекчение. Те съчетават благодарност и усещане за възвръщане на контрол след преживяване, в което той е бил поверен на други. Човешката психика черпи сигурност от малки ритуали – особено от онези, които създават чувство за принадлежност и безопасност. А понякога едно обикновено ръкопляскане е точно това – малко, но значимо микро-празненство.“

