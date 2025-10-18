Политика

Киселова се обади. Каза ще я сменят ли

Ето коментарът на шефа на парламента

18 окт 25 | 14:02
1417
Стандарт Новини

Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена, каза пред медиите председателят на Народното събрание Наталия Киселова,

след като участва, заедно с президента Румен Радев и министъра на отбраната Атанас Запрянов, в ритуал по поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на загиналите военни парашутисти в София.Това предаде БТА.

На въпрос за нейната евентуална смяна като председател на парламента Киселова каза, че стабилността както на Народното събрание, така и на правителството е отговорност на най-голямата парламентарна група, но и на онези, които са поели своята отговорност да участват съвместно в управлението.

Тя добави, че предстои да седнат на масата на преговорите председателите на парламентарните групи.

Наталия Киселова посочи още, че са водени разговори в парламентарната група на "БСП - Обединена левица" и ще продължат. Очаквам колективните органи на БСП, както и на коалицията БСП - ОЛ, следващата седмица, след като чуем какво очакват ГЕРБ-СДС, да вземат решение, коментира Киселова.

Автор Стандарт Новини
Коментирай
2 Коментара
Vitalik
преди 1 час

Бях шокиран, когато загубих всичките си семейни средства на платформа за инвестиции в криптовалута и не можах да изтегля печалбите и първоначалната си инвестиция. Мислех, че съм загубил всичките си спестявания, докато не направих малко проучване и случайно не попаднах на trustwavehackerstech Recovery. След като станахме жертва на измама с инвестиции в криптовалута, аз и семейството ми останахме без нищо, когато тези измамници ни откраднаха 212 000 долара и биткойни. Имахме голям късмет да попаднем на обява за Trustwavehackerstech Recovery, компания с богат опит в областта на киберсигурността. Trustwavehackerstech Recovery успя да възстанови всичките ни средства и въз основа на предоставената от нас информация те бяха проследени и докладвани на съответните органи. Горещо препоръчвам trustwavehackerstech Recovery за възстановяване на вашата криптовалута. Можете да се свържете с тях по имейл: [email protected]

Откажи
Дони
преди 10 минути

Наталия Киселова уж беше временно,а така както върви ще изкара цял мандат.

Откажи