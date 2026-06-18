Легендарен пилот назова най-ужасния автомобил

Легендарният пилот Бен Колинс - шофьорът, който прекара най-дълго време зад бялата каска на култовия персонаж The Stig в емблематичното автомобилно предаване Top Gear, разкри кой е най-ужасният автомобил, който някога е тествал. Пред изданието Supercar Blondie той сподели, че става дума за модел, който днес помнят само най-запалените автоентусиасти.

Става дума за TVR Sagaris – британски спортен звяр от 2005 г., чиито характеристики звучат по-скоро като предизвикателство към съдбата, отколкото като модерен автомобил:

Задвижване: 4.0-литров редови шестцилиндров двигател.

Конструкция: Изключително леко купе с две врати от фибростъкло.

Безопасност: Абсолютна нула. Колата нямаше нито въздушни възглавници, нито ABS.

Колинс описва преживяването зад волана на тази кола с брутална откровеност: „Има три етапа в притежаването на TVR: първо работи, след това се опитва да ви убие и накрая просто спира да работи.“

За да запазят теглото на автомобила минимално, от TVR буквално са игнорирали тогавашните регулации на Европейския съюз. Резултатът? Машина, която според Колинс е била не просто опасна, но и изключително трудна за контрол, тъй като постоянно е искала да се поднесе или да се преобърне.

Интересното е, че с течение на времето пилотът е променил мнението си. На заден план, в ерата на тежките електромобили и хибриди, TVR Sagaris започва да изглежда като изгубено изкуство.

Колинс подчертава, че съвременните коли са станали твърде тежки (което разваля разпределението на масата) и откровено скучни. Макар TVR Sagaris да е била шумна, опасна и напълно непредвидима, точно тази сурова и чиста опасност я е правела толкова вълнуваща за каране.

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