Извънредна новина! Спасиха втория пилот на сваления F-15 в Иран

Американският пилот, чийто изтребител F-15 беше свален над Иран, е бил спасен при високорискова операция на американските сили, предаде Ройтерс, позовавайки се на двама официални представители.

По-рано информацията беше съобщена и от американското издание Аксиос, според което извеждането е извършено от американски командоси.

Операцията е продължила часове и е била проведена дълбоко във вражеска територия, като пилотът е ранен, но в стабилно състояние.

Президентът Доналд Тръмп съобщи за успеха в Трут соушъл с емоционално послание: „Взехме го! Сънародници, през последните часове въоръжените сили на Съединените щати проведоха една от най-смелите операции по издирване и спасяване в историята на САЩ за един от нашите изключителни офицери от екипажа, който също така е високо уважаван полковник, и с радост ви съобщавам, че той вече е жив и в безопасност!“

Той допълни, че военният „е получил наранявания, но ще бъде напълно добре“, подчертавайки, че състоянието му не буди притеснение.

По данни на Си Ен Ен издирването е започнало в петък, след като изтребител F-15E Strike Eagle е бил свален в региона. Другият член на екипажа е бил спасен още същия ден и получава медицинска помощ.

В последващо изявление Тръмп разкри мащаба на операцията: „Той е получил наранявания, но ще бъде напълно добре. Тази изключителна операция по издирване и спасяване идва в допълнение към успешното спасяване на друг смел пилот вчера, което не потвърдихме, защото не искахме да застрашим втората спасителна операция,“

Той подчерта, че за мисията са били изпратени десетки самолети, въоръжени „с най-смъртоносните оръжия“, и добави: „Това е първият път в съвременната военна памет, когато двама американски пилоти са спасени поотделно дълбоко във вражеска територия. НИКОГА НЯМА ДА ОСТАВИМ АМЕРИКАНСКИ ВОЙНИК ЗАД СЕБЕ СИ!“

Президентът заяви още, че операцията доказва „пълно въздушно господство и превъзходство над иранското небе“, без да уточнява как точно самолетът е бил свален.

„Това е момент, с който всички американци - републиканци, демократи и всички останали - трябва да се гордеят и да се обединят около него. Ние наистина имаме най-добрата, най-професионалната и най-мощната армия в историята на света. БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ АМЕРИКА, БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ НАШИТЕ ВОЙСКИ И ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН НА ВСИЧКИ!“ написа Тръмп малко след полунощ в неделя.

Първият пилот от сваления F-15 е бил спасен още в петък, но информацията е била задържана, за да не се компрометира втората операция. Случаят повишава напрежението в региона и поставя нови въпроси около обстоятелствата, при които американският изтребител е бил свален.

