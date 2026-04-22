Остават броени дни до едно от най-вълнуващите събития в Рила – с кауза за по-добро детско здравеопазване!

Адреналин, скорост, планинска мощ и благородна мисия очакват участниците и гостите на Комплекс Мальовица в края на април. На 25–26 април районът на Меча поляна ще се превърне в арена на зрелищно състезание с моторни шейни, което тази година ще се проведе в подкрепа на Фондация „Даная“ и каузата за по-добро детско здравеопазване в България.

Очаквайте впечатляващи надпревари, най-добрите състезатели от страната, динамични трасета сред красивата природа на Рила, много емоции, добро настроение и възможност заедно да подкрепим значима кауза. Събитието е подходящо както за фенове на моторните спортове, така и за всички любители на планината, силните усещания и добрите дела. Фондация „Даная“ е създадена в памет на 15-годишната Даная, която загуби своя живот, но спаси четири други.

Днес фондацията се бори за по-добро детско здравеопазване – такова, което е достъпно, навременно и хуманно, и не допуска загуба на детски животи заради пропуски в системата. Работи за съвременни медицински практики, по-добра организация, изграждането на истинска национална детска болница и подкрепа за психичното здраве на децата и техните семейства. Защото всяко дете заслужава шанс – навреме.

„Елате да подкрепим участниците, да се насладим на незабравим уикенд в Рила и заедно да дадем своя принос за една важна кауза. Входът е свободен, а организаторите обещават истинско зрелище“, казва Димитър Христов, който отговаря за ски зоната.

През последната година Мальовица възстанови традициите на редица престижни първенства и отново зае достойно място в спортния календар. В него вече влизат състезания по ски алпийски дисциплини, ски бягане, планинско бягане, моторни спортове, както и държавно първенство по ориентиране, които привличат участници и публика от цялата страна.

Комплекс Мальовица е едно от най-емблематичните места в Рила – разположен сред величествени върхове и живописни маршрути. Районът предлага отлични условия за ски, туризъм и планински спортове през цялата година, като съчетава автентична природа, традиции и модерна спортна инфраструктура.

Ако търсите перфектния уикенд със семейството и приятели – сега е моментът! Остават броени дни, а все още можете да направите своята резервация.

Не отлагайте – резервирайте сега и станете част от едно незабравимо събитие с кауза!

Мальовица ви очаква!

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com