Страшен скандал! Нов екшън с прокурорския син от Перник

Издирваният от месеци прокурорски син от Перник Васил Михайлов се замеси в нов тежък инцидент, при който е направен опит за палеж на къща на полицай. Случаят се е разиграл в нощта на 25 март, като по време на акцията се е стигнало и до стрелба. По информация на бТВ униформеният се е опитал да го задържи, но Михайлов не се е подчинил и е избягал.

По време на преследването са произведени изстрели по автомобила, с който се е движел издирваният. Според източници ситуацията е ескалирала бързо, след като той отказал да спре на подаден сигнал.

Местните жители са разбрали за случилото се основно от шумовете през нощта и от разговори помежду си. Кметът на населеното място потвърди, че е имало гонка и напрежение, но конкретна информация за детайлите липсва.

„От гонката, която се е състояла през нощта по време на движението тук, хората се питаме какво се е случило“, заяви той. По думите му инцидентът се е разиграл в частен имот, без външни свидетели.

Кметът потвърди и информацията за опит за палеж, но подчерта, че той не е бил успешен. „Не, не е успял. Не се е случило, няма такова събитие“, каза той.

В къщата живее семейството на полицая, който е свързан със случая, като самият той е син на това семейство. До момента няма официална информация от страна на институциите за инцидента.

Въпреки сериозността на случилото се, обстановката в селото към момента остава спокойна. „Казах им, че е спокойно, хората са си по местата, няма нещо, което да ги притесни“, обясни кметът, като допълни, че жителите продължават да се питат какво точно се е случило през онази нощ.

