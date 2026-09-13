Арест след нощния страх в София! Задържана е нападателката с нож
Метростанция и автобусна спирка се превърнаха в сцени на атаки, пострадалите са в болници, извършителката вече е арестувана
Следете всички новини, анализи и коментари за Наръгване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Метростанция и автобусна спирка се превърнаха в сцени на атаки, пострадалите са в болници, извършителката вече е арестувана
От пресцентъра на МВР потвърдиха за такъв случай
Свидетели на атаката стават приятелите на 17-годишния Антон Толев
Назначена е експертиза, от която следва да се установи дали кръвта по ножа е на пострадалия
Пострадалият е транспортиран към болнично заведение
Наръгаха с нож 28-годишен перничанин при свада заради жена. Инцидентът се разиграл в неделя около 16 часа в района на началната автобусна спирка в цен...
Сервитьорка нападна клиент с тирбушон и го намушка в корема. Пострадалият е 38-годишен мъж от Димитровград, който е настанен в бургаската болница без...
Семейна драма в поповското село Ломци. 20-годишен мъж е наръгал баща си с нож, след което и баба си. Това съобщи бТВ, позовавайки дирекцията на МВР-Тъ...
Поредно битово зверство потресе Перник и държавата в понеделник сутрин. Влюбен мачо наръга повече от 10 пъти любимата си с нож на публично място от лю...
Извергът, който я накълца на улицата, е в ареста за 72 часа 27-годишната Галина, която бе намушкана над десет пъти с нож на улицата, вече е в съзнани...
Наръгаха млад германец в курорта Златни пясъци. Инцидентът е станал около 02:05 часа вчера, на търговската алея. Неизвестен нападател се опитал да отк...
Мъж е бил наръган с нож в гърдите и е починал на място. Инцидентът е станал в град Елена. Това съобщиха от пресцентъра на РД на МВР - Велико Търново з...
Деветокласникът Георги, който вчера бе намерен мъртъв в Борисовата градина, се обадил на приятелката си и успял да й каже, че е бил намушкан. Това съ...
Трима чернокожи нападнаха и наръгаха с нож в гърдите 21-годишно момиче към 1 часа след полунощ днес. Нападателите я пресрещнали до метростанция "Варда...
София. Мъж почина след наръгване с нож в София. Инцидентът е станал в столичния квартал „Овча купел". Сигнал за инцидента е подаден малко след 02.00 ч...
Кърджали. В полицията е задържан Е.Т./25/, наръгал 27-годишен с нож след свада на 1 януари около 4 часа, съобщиха от областната дирекция на МВР в Кър...
София. 27-годишен мъж е с опасност за живота, след като беше наръган с нож от приятелката си около 8 часа тази сутрин, предаде bTV. Инцидентът е стан...
Молдовски шофьор е бил намушкан с нож от турски колега на ГКПП "Лесово", съобщи bTV. И уточни, че инцидентът е станал около 22:00 часа снощи. Ранения...
Стара Загора. Запой в ромския кв. „Кармен" в Казанлък завърши с убийство. Сигналът за намушкани двама мъже на ул. „Ненко Балкански" и бил подаден 21,3...
Иван имал зъб на Галеви, преди 20 г. гардовете им го намушкали