Честит рожден ден на Дара

Рожден ден днес празнува победителката на Евровизия 2026 Дара!

Дарина Николаева Йотова, известна със сценичния си псевдоним DARA, е сред най-влиятелните и ярки поп изпълнителки на съвременната българска музикална сцена. Родена е на 9 септември 1998 г. във Варна, където завършва Националното училище по изкуствата „Добри Христов“ със специалност народно пеене.

Пътят ѝ към широката публика започва през 2015 г. с участието ѝ в четвъртия сезон на музикалното шоу X Factor, където стига до финала. Изключителният ѝ харизматичен сценичен образ и мощен глас веднага привличат вниманието на продуцентите от Virginia Records, с които подписва договор.

Дебютният ѝ сингъл „К'во не чу“ излиза през 2016 г. и светкавично оглавява официалните класации, превръщайки я в национална звезда. Следват поредица от суперуспешни хитове като „Недей“, „Все на мен“, „Darbie“, „MAMACITA“ и „Ай-Ай“, които затвърждават позицията ѝ на водещ артист. Музиката ѝ комбинира модерен поп, денс и етно елементи, а видеоклиповете ѝ се отличават с високо ниво на продукция.

Освен музикалната си кариера, DARA е най-младият ментор в историята на шоуто „Гласът на България“, където в няколко поредни сезона предава опит на нови таланти. През 2026 г. тя постига и най-големия международен успех за българската поп музика, печелейки песенния конкурс „Евровизия“ с хита Bangaranga.

Днес празнуват още:

Проф. Иван Желев, богослов и политик

Д-р Лиляна Пипонкова, журналист

Проф. Станислав Станилов, археолог, историк и политик

Проф. Цанко Яблански, учен, политик и дипломат

Филип Аврамов, актьор

Светла Василева, оперна певица

Проф. Николай Хаджиолов, началник Клиника по клинична патология в УМБАЛ „Софиямед“

Д-р Борислав Дренски, началник на Отделение по неонатология в УМБАЛ „Пълмед“