Драма. Жан Виденов тръгнал на бой заради пожара

Иванка Глухова, клетата съседка на бившия премиер Жан Василев Виденов, чиято къща в село Марково той едва не изпепели, даде подробности за драмата. Според нея бащата на хиперинфлацията е забранил да се вика пожарна и сам е искал да гаси огнената стихия.

„На мен крещеше заплашително и се приближаваше, да не викам пожарна,той щял да се справи, ама като видя накъде вървят нещата и взе да крещи да се носят кофи и лопати. Явно така е възпитан човека“, твърди дамата.

Общ работник, подвизаващ се в пловдивския Бевърли Хилс потвърждава думите на дамата: „Аз работя там на близо чувах господина викаше само стига с тая пожарна няма да звъниш дай лопата на една жена и едно момче беше изплашено много само горе долу обикаляше дано да е добре и да се успокоил момчето.“

Упрекната в социалните мрежи, че нарочно е създала сензация с името на бившия премиер, Иванка застава зад думите си и настоява, че пироманите няма и не бива да се крият.