Наш град потъна в траур. Нови тежки детайли за катастрофата с три жертви

Тежката катастрофа с три жертви на пътя Казанлък-Стара Загора придоби още по-трагични измерения след нови данни за случилото се минути преди челния сблъсък. По неофициална информация на Нова телевизия загиналият 40-годишен мъж бил наркозависим, а баща му се опитвал да го върне за лечение в болницата в Раднево.

Според свидетели между двамата възникнал конфликт, след който синът изхвърлил баща си от автомобила и го влачил близо два километра, преди да продължи с висока скорост. Малко след това колата се ударила челно в автомобил с две жени, които също загинали.

Бащата оцелял и вече е разпитан

Сигналът за катастрофата край разклона за Мъглиж е подаден в 11:02 часа в сряда. Според разказите на очевидци синът поел управлението, след като изхвърлил баща си от колата, увеличил скоростта и започнал да изпреварва други автомобили и тежкотоварни камиони. При едно от изпреварванията навлязъл в насрещното движение и се ударил челно в друга кола. 40-годишният мъж и двете жени в насрещния автомобил загинали на място. Бащата е оцелял и вече е бил разпитан от полицията.

По информация на местни медии загиналите жени са майка и дъщеря от Шипка. В деня на трагедията дъщерята прибирала майка си у дома, след като възрастната жена била изписана от болница в Стара Загора. В памет на двете жени в Шипка е обявен тридневен траур.

Цяла Шипка скърби

„Цяла Шипка скърби. Загиналите бяха прекрасни жени. Затова, моля ви, ако видите, че някой е употребил алкохол или наркотици и се качи зад волана, алармирайте“, призова кметът на Шипка Веси Панайотова.

Участъкът между Казанлък и Стара Загора от години е известен с тежките катастрофи. В района има ограничение на скоростта и контрол на средната скорост. Комисар Павел Вълев посочи, че през последните години инцидентите са намалели след засиленото полицейско присъствие и поставянето на камери.

„Не мисля, че е необходимо да има колчета на този пътен участък. Има камери за средна скорост. Преди години беше наистина много натоварен. След активното полицейско присъствие и камерите те намаляха“, каза той.

Разследването трябва да установи точната последователност на събитията, както и състоянието на 40-годишния мъж преди катастрофата. Твърдението, че е бил наркозависим и че е пътувал за лечение в Раднево, засега е по неофициална информация и не е потвърдено публично от разследващите органи.