Луд стреля по полицейско управление в София
По непотвърдена информация мъжът е с психично заболяване
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По непотвърдена информация мъжът е с психично заболяване
Син уби майка си легна да спи. Инцидентът станал в 1 часа в нощта срещу сряда в дома им в село Медковец. 49-годишният Георги Л. умъртвил 79-годишната...
Симитли. Кръгла маса по проект „Животът е в нашите ръце" ще се проведе на 21 октомври в заседателната зала на община Симитли. Той е по Оперативна прог...