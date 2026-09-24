Рожден ден днес има Орлин Станойчев

Рожден ден днес празнува Орлин Станойчев - един от най-успешните български тенисисти в историята и първият българин, достигнал до Топ 100 на световната ранглиста за мъже (ATP).

Роден на 24 септември 1971 г. в София, той започва професионалната си кариера през 90-те години на миналия век. Станойчев играе с дясна ръка (бекхенд с две ръце) и показва най-добрите си резултати на клей. Най-високото му класиране на сингъл е №96 в света, постигнато през февруари 2000 г. В кариерата си има записани 5 титли от сериите „Челънджър“ на сингъл и 5 на двойки.

Станойчев е първият български тенисист с победа в основната схема на турнир от Големия шлем – на „Ролан Гарос“ през 2000 г. Той има и многократни участия за отбора на България за Купа „Дейвис“, където с гордост представлява страната ни в продължение на години.

След приключване на състезателната си кариера през 2002 г., Станойчев остава свързан със спорта, като се занимава с треньорска дейност и бизнес инициативи. Той остава пионер за българския мъжки тенис, проправяйки пътя за следващите поколения спортисти.

Днес празнуват още:

Александрина Пендачанска, оперна певица

Александра Раева, певица, актриса и тв водеща

Диляна Попова, манекенка и актриса

Войчех Яцек Тодоров, оператор

Красимир Влахов, конституционен съдия, бивш заместник-председател на ВКС

Люси Иларионов, актьор и режисьор

Пламен Грозданов, дипломат и бизнесмен

Стефан Донев, оперен режисьор

Ген.-майор о.з. д-р Стоимен Стоименов, бивш президентски съветник по националната сигурност