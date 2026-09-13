Удар по джоба на домакинствата от 1 юли
КЕВР публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия
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КЕВР публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия
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