Ливърпул е на прага на топ трансфер

Ливърпул е на път да спечели битката за подписа на английския национал Адам Уортън от Кристъл Палас, съобщава Николо Скира. 21-годишният полузащитник е постигнал принципна договорка с "червените" за петгодишен договор.

Силните изяви на Адам Уортън с екипа на Палас, с който има договор до 2029 г., логично го превърнаха в апетитна хапка за редица европейски грандове. Въпреки сериозната конкуренция, изглежда Ливърпул е успял да убеди младия талант да акостира на "Анфийлд".

Според Скира, споразумението с играча вече е факт, което е ключова стъпка към финализирането на сделката. Все още не е ясно дали Ливърпул ще форсира привличането му още до края на зимния трансферен прозорец, но преобладаващото мнение е, че трансферът ще бъде осъществен през лятото.

По информация на английските медии, от Кристъл Палас са поставили цена между 60 и 70 милиона паунда за своята звезда. Сумата е сериозна, но отразява потенциала и качествата, които Уортън демонстрира във Висшата лига.

Евентуалното пристигане на толкова скъп и качествен футболист като Адам Уортън неминуемо ще доведе до промени в състава на "червените". Очаква се трансферът му да отвори вратата за изходящи сделки, като две имена – Къртис Джоунс и Уатару Ендо вече се спрягат за напускащи.

