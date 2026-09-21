Земетресение в Турция, 4 области на нокти

Земетресение с магнитуд 5.0 по скалата на Рихтер бе регистрирано в 04:02 ч. с епицентър в района на Саимбейли, област Адана.

Според информация от Агенцията за управление на бедствия и извънредни ситуации на Турция (AFAD) трусът е с дълбочина 7 километра под земната повърхност.

От AFAD съобщават, че към момента няма постъпили сигнали за пострадали хора или материални щети след земетресението в Саимбейли, предаде "Фокус".

В официално съобщение на агенцията в социалните мрежи се посочва:

"След земетресението с магнитуд 5.0, което се случи в 04:02 ч. в район Саимбейли, област Адана, и бе усетено също в областите Кахраманмараш, Османие, Кайсери и Газиантеп, към момента няма постъпили сигнали за произшествия. Огледите на терен продължават. Изразяваме подкрепа към всички засегнати граждани.“