Свят

Зеленски обяви среща, с Тръмп, която може да промени много

Планираната среща ще се състои на фона на усилията на Вашингтон за подновяване на преките мирни преговори между Москва и Киев

Зеленски обяви среща, с Тръмп, която може да промени много
20 сеп 26 | 22:55
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Григор Атанасов

Володимир Зеленски е договорил среща с американския президент Доналд Тръмп в Ню Йорк, след като двамата са провели телефонен разговор.

"Току-що разговарях с президента Доналд Тръмп. Важен разговор, в който обсъдихме много въпроси", написа президентът на Украйна във Фейсбук. "Договорихме се да се срещнем в Ню Йорк и тази среща може да промени много. Има дипломатическа динамика."

До момента Тръмп не е коментирал публично думите на Зеленски.

Планираната среща ще се състои на фона на усилията на Вашингтон за подновяване на преките мирни преговори между Москва и Киев, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Водените от САЩ усилия за прекратяване на войната, продължаваща вече четири години и половина, през последните месеци са в застой, тъй като Вашингтон насочи вниманието си към конфликта с Иран.

Междувременно Русия и Украйна засилиха взаимните си удари с далекобойни оръжия.

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Автор Григор Атанасов

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1 Коментара
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