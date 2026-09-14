Зеленски реши събдата на главния прокурор на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски официално отстрани от длъжност главния прокурор на страната Руслан Кравченко. Новината бе потвърдена от агенция „Укринформ“, позовавайки се на официален указ, публикуван на уебсайта на държавния глава.

Президентът призова Върховната рада да гласува без забавяне оставката на Кравченко, която той формално подаде още на 7 септември. Очаква се вотът в парламента да се проведе утре, след като парламентарната Комисия по правоприлагане вече даде своята официална препоръка за освобождаването му от поста.

Атака срещу антикорупционните органи преди уволнението

Преди официалното си отстраняване Кравченко съобщи, че е подписал уведомление за подозрение срещу Семен Кривонос - директор на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ), което е сред основните институции, разследващи самата прокуратура.

Кравченко отправи тежки обвинения срещу Кривонос, твърдейки, че той е фалшифицирал документи за получаване на „неправомерна облага в особено големи размери“ и е извършил фиктивно осиновяване с цел избягване на съдебна отговорност.

Реакцията на антикорупционните служби не закъсня. НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) категорично отхвърлиха твърденията, определяйки ги като „поредна стъпка в системната атака срещу независимите антикорупционни органи“. Институциите подчертаха, че срещу Кривонос няма повдигнато официално обвинение.

Операция „Картаген“: Корупционният скандал, който разтърси прокуратурата

Напрежението около главния прокурор ескалира след проведената на 4 септември акция под кодовото име „Картаген“. При нея НАБУ и САПО разкриха мащабна престъпна организация, действала от средата на миналата година. Според разследващите, групата - съставена от висши прокурори и техни близки сътрудници - е била организирана от служител в канцеларията на самия главен прокурор с цел събиране на подкупи от нелегални кол центрове и пране на пари.

В опит да тушира скандала, на 6 септември Кравченко публикува изявление, с което отрече да е участвал в прикриването на схемите и съобщи, че е отстранил замесения си подчинен. Това обаче не спря последвалата му оставка и категоричната реакция от страна на президента Зеленски.