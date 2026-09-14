Горещо от Тръмп: Украйна и Русия се договориха

Урайна и Русия се договориха да не нанасят удари по енергийната инфраструктура на другата страна. Това съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в своята социална платформа Truth Social.

Новината идва ден след като той отправи критики към Киев за атаките срещу руски петролни рафинерии.

„Украйна се съгласи да не атакува руски енергийни цели. Русия се съгласи на същото! Повишаването на цената на дизела в света се дължи предимно на войната между Русия и Украйна, а не на Иран“, глави изявлението Тръмп.

Цените на петрола се повишиха рязко, докато войната в Близкия изток продължава вече шест месеца и половина. Това увеличава разходите за горива и засилва инфлационния натиск в САЩ само седмици преди ключовите междинни избори.