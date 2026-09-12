Лавров с изявление за ударите над Украйна. И преговорите за мир

Москва няма да спре пълномащабната инвазия в Украйна, докато води преговори за мирно споразумение. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров на 12 септември, цитиран от The Kyiv Independent.

Коментарът му идват в същия ден, в който президентът Володимир Зеленски заяви, че би бил готов да се срещне лице в лице с руския президент Владимир Путин за мирни преговори на срещата на върха на лидерите на Г-20 в Маями през декември.

В изявление пред руската медия "Вести" Лавров уверява, че Кремъл е отворен за преговори, като същевременно попарва идеята за прекратяване на огъня или за среща на върха между Путин и Зеленски в Маями.

"Все още сме готови за преговори, но войната срещу Украйна няма да бъде спирана през този период", подчерта той.

"По този въпрос вярвам, че говорителят на Кремъл Дмитрий Песков вече се изказа. На Зеленски беше изпратена покана. Ако иска да се срещнем, тогава трябва да дойде", каза Лавров.

След като отказа дори временно прекратяване на огъня или среща на ниво лидери в неутрална държава, Лавров продължи да подчертава нивото на "добра воля", което Москва демонстрира в мирния процес, съобщава Bulgaria On Air.

"Това вече е огромен жест на добра воля от наша страна, тъй като Зеленски все още не е отменил указа си, забраняващ контактите с Путин и неговия екип", твърди Лавров.

Зеленски и Путин не са се срещали лично отпреди Русия да започне пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г.