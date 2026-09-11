Русия удари тежко Павлоград и Киев, десетки са ранени

Нова вълна от руски удари нанесе тежки поражения в Украйна, като най-сериозно пострада Павлоград - важен индустриален и логистичен център по пътя към източния фронт. По последни данни петима души са загинали и 67 са били ранени в самия град, а общо за Днипропетровска област жертвите са седем, а ранените - 76. Сред пострадалите има и деца.

В същото време Киев отново беше атакуван от въздуха, а Украйна отвърна с удари по цели на руска територия.

Павлоград понесе най-тежкия удар

Руските сили са атакували пет района в Днипропетровска област повече от 30 пъти с дронове, артилерия и авиационни бомби. Особено тежък е бил ударът по Павлоград, където са разрушени търговски обекти и автомобили, а на място са избухнали пожари.

Градът има важно значение за украинската логистика, тъй като през района преминават доставки от централната част на страната към фронтовите линии на изток. Именно затова последиците от атаката надхвърлят чисто местния мащаб.

Сред ранените в Павлоград има деца, включително момчета на 13, 14, 15 и 17 години, две четиригодишни момичета и 11-годишно момиче, съобщиха регионалните власти.

Удар и по международен бизнес в Днипро

Руски сили са поразили и предприятие на международната агрокомпания Bunge в Днипро, свързано с производството на слънчогледово олио. При ударите срещу бизнес обекти в града са загинали двама души.

Украинският премиер Сергий Корецкий предупреди, че атаките срещу предприятия и гражданска инфраструктура „бързо се увеличават“. По думите му правителството трябва не само да реагира след ударите, а да действа предварително, за да гарантира доставките на храни, лекарства и други основни стоки.

Киев определя ударите по предприятията като част от по-широк натиск върху икономиката и логистиката на страната. Москва от своя страна многократно е заявявала, че не атакува граждански цели.

Пожар избухна в жилищен блок в Киев

Украинската столица също преживя нова тежка нощ. След руска въздушна атака е избухнал пожар в девететажен жилищен блок. Първоначално беше съобщено за двама ранени, но по-късните данни увеличиха броя им до осем.

Ударът идва само дни след предишни тежки атаки срещу Киев и показва, че въздушната война отново се засилва въпреки дипломатическите опити за намаляване на напрежението.

Украйна отвърна дълбоко в Русия

Паралелно с руските атаки украински дронове продължиха ударите по руска територия. В Саратовска област беше нанесен удар по гражданска и логистична инфраструктура, а районът остава сред редовните цели на украинските далекобойни дронове.

Само дни по-рано дронове атакуваха и Саратовската петролна рафинерия, като местните власти тогава съобщиха за щети и ранени.

В Белгородска и Волгоградска област също бяха съобщени жертви и ранени при украински удари. Във Волгоград двама души са пострадали, а са нанесени поражения по жилищна и промишлена инфраструктура.

Канада отваря нова линия за военна помощ

На фона на засилващите се въздушни атаки украинският президент Володимир Зеленски разговаря с канадския премиер Марк Карни. Канада вече е поела ангажименти за помощ за Украйна на стойност над 25,5 млрд. канадски долара, от които 8,5 млрд. са военна подкрепа.

Карни обяви и нов пакет от 350 млн. канадски долара за ракети прехващачи и системи за противовъздушна отбрана - оръжия, от които Киев все по-настойчиво заявява, че има спешна нужда.

Канада планира и мащабно увеличаване на производството на дронове, като част от новите мощности трябва да работят пряко за нуждите на Украйна.

Киев и Отава си обещаха партньорство за цял век

Зеленски и Карни подписаха и декларация за 100-годишно партньорство между Украйна и Канада. Документът предвижда отношенията между двете страни да бъдат издигнати до всеобхватно стратегическо партньорство със силен акцент върху сигурността, отбраната и икономиката.

Новите договорености идват точно когато въздушната война между Русия и Украйна отново набира сила. Москва засилва ударите срещу украински градове и икономическа инфраструктура, а Киев отговаря с все по-дълбоки атаки срещу обекти на руска територия. Така дори при продължаващите дипломатически опити войната показва все по-ясно, че и двете страни се готвят за продължително противопоставяне.