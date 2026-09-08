След разговора Тръмп- Путин. Скот Бесент с нова прогноза

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че в тристранен формат на преговори САЩ отново ще поемат ролята на посредник за прекратяване на войната в Украйна, тъй като европейските държави не желаят да участват в това.

Министърът е казал това по време на дискусия в Breitbart News.

"Ако не преговаряме, няма да можем да спрем руско-украинския конфликт. Не знам как ще завършат преговорите, но знам със сигурност, че ако стигне до тристранни преговори, Съединените щати ще са в центъра, защото европейците няма да искат да участват в това," каза Бесент.

Изказването е след едночасовия разговор между президентите Тръмп и Путин, който се проведе днес и след визитата на специалния президентски пратеник на САЩ Стивън Уиткоф и бизнесменът Джаред Кушнер до Киев и Москва.

Според руския президентски помощник Юрий Ушаков, президентите са оценили посещенията "с плюс".