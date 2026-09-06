Преговорите за мир. Зеленски прие пратениците на Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски започна среща с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър в Киев, потвърди той в публикация в социалната мрежа X.

Пратениците на американския президент Доналд Тръмп пристигнаха в Украйна днес. Джаред Къшнър и Стив Уиткоф са пътували с влак. На гарата в Киев те бяха посрещнати от ръководителя на президентската администрация Кирил Буданов.

Малко преди пристигането на американските пратеници Зеленски заяви, че Киев е готов за "конструктивни преговори". "Интересуваме се да приближим края на войната. Нужен е мир. Нужни са гаранции за сигурността. Нужен е справедлив и устойчив мир след войната. Готови сме с предложения", написа той в приложението Telegram, предаде БТА.

Това е първото официално посещение на американските представители в украинската столица. Двамата би трябвало да носят в Киев послание от Москва.

Три часа продължи срещата между пратениците на Доналд Тръмп и руския президент в Москва. „Бяха обсъдени съществени планове за следващите стъпки“, обяви Белият дом. Все още не е ясно точно какви са те, но се очаква да бъдат обявени през следващите седмици.

От кабинета на Владимир Путин нарекоха разговора конструктивен и изключително откровен. Обсъждала се е не само войната, но и потенциални големи, взаимноизгодни руско-американски проекти.

"Стив Уиткоф и Джаред Къшнър обещаха да използват в хода на утрешните контакти в Киев, получените лично от президента на Русия наблюдения и оценки, за пътя към трайно мирно уреждане на конфликта в Украйна", каза съветникът на Путин Юрий Ушаков.

"Знам, че след Москва планирате да посетите Киев. И тук, разбира се, качеството на посредничеството – и доверието в тези, които го провеждат – е от решаващо значение. Искам да кажа, че работата с вас е удобна за нас и със сигурност ви се доверяваме през целия този процес", заяви Путин.