Русия вдигна залога за Украйна преди визитата на хората на Тръмп

Американската администрация трябва да отчете „реалностите на място“ при търсенето на решение на войната в Украйна, а ситуацията се променя „не в полза на Киев“. Това заяви руският заместник-външен министър Сергей Рябков, цитиран от Ройтерс и ТАСС.

Думите му идват преди очакваното пътуване на специалния пратеник на президента Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на американския държавен глава Джаред Къшнър до Москва и Киев. Тръмп потвърди, че двамата заминават в опит да придвижат мирно споразумение между Русия и Украйна.

Москва поиска Вашингтон да гледа бойното поле

„Ключовият въпрос е доколко американската администрация е готова да се отдаде на търсенето на реално решение на настоящата криза, като вземе предвид и реалностите на място“, заяви Рябков.

По думите му при преговорите трябва да бъдат отчитани не само т.нар. „първопричини“ за конфликта, за които Москва говори от години, но и текущата военна ситуация. „Ситуацията се мени постоянно, при това не в полза на Киев“, каза руският дипломат.

Това е позиция на Москва. Русия продължава да твърди, че има преимущество на бойното поле, докато Киев оспорва руските оценки и продължава операциите си по фронтовата линия и ударите по цели на руска територия. На 1 септември Владимир Путин отново заяви, че руските сили напредват, като представи конкретни руски оценки за завзети територии в Донецка област.

Рябков остави отворени въпроси след Анкъридж

Руският заместник-външен министър се върна и към американско-руските контакти след срещата в Анкъридж. Според него Москва все още не е убедена доколко Вашингтон ще се придържа към договорените тогава рамки.

„Ситуацията във вида си, както се разви в хода на срещата в Анкъридж и след нея, остави много въпроси доколко американската страна в подхода си е готова да се придържа към здрави рамки и да не се поддава на конюнктурата, включително на обработката от страна на противниците на решението на конфликта“, заяви Рябков.

„И досега тези въпроси остават отворени“, добави той.

Уиткоф и Къшнър тръгват с предложение от Тръмп

Доналд Тръмп заяви в петък, че Уиткоф и Къшнър заминават в чужбина, за да работят за постигането на споразумение между Русия и Украйна. Според Ройтерс американският президент е говорил за „конкретно предложение“, без публично да разкрива съдържанието му.

Планът предвижда американските представители първо да посетят Москва, а след това Киев. Точният график остава зависим от мерките за сигурност. Според информация на Ройтерс Вашингтон е търсил гаранции от двете страни за безопасността на пратениците на фона на засилените взаимни въздушни удари.

Големите разногласия остават

Основните различия между Москва и Киев не са преодолени. Русия настоява Украйна да се откаже от претенции към територии, които Москва смята за руски, както и от стремежа си за членство в НАТО. Украйна отхвърля подобни условия и ги определя като фактическа капитулация.

Дипломатическата активност се засили през последните дни. Украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че очаква американските представители в Киев след разговорите им в Москва, а Тръмп отново заяви, че иска войната да бъде прекратена.