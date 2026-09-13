Русия вдигна залога за Украйна преди визитата на хората на Тръмп
Москва настоява бъдещото споразумение за Украйна да отчита както нейните искания, така и промените на бойното поле
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Москва настоява бъдещото споразумение за Украйна да отчита както нейните искания, така и промените на бойното поле
Русия преднамерено бави преговорите за примирие, твърдят европейските съюзници на Киев
Предложението на Путин стана ясно през юни тази година
Тази негативна динамика се проявява особено забележимо през последната година
Москва. Експертите на ООН, начело с професор Оке Селстрьом, ще се върнат в Сирия на 25 септември, съобщи в руската Държавна дума заместник-министъръ...