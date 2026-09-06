Нов взрив на напрежението между Израел и „Хизбула“

Израелските въоръжени сили съобщиха, че тази сутрин нанасят удари в Южен Ливан в отговор на изстрелването от „Хизбула“ на два дрона срещу израелски войници, разположени в част от региона, която Израел е обявил за „зона за сигурност“, предаде Ройтерс. Преди атаките израелската армия предупреди жителите около сграда в град Араб Салим да се евакуират, като заяви, че обектът се използва от „Хизбула“.

Подкрепяната от Иран групировка засега не е коментирала новите удари. Ескалацията идва само дни след нови израелски операции срещу позиции и оръжейни складове на „Хизбула“ в южната част на страната.

Предупреждение за евакуация преди ударите

Израелската армия заяви, че атаките са насочени срещу инфраструктура, използвана от „Хизбула“. Жителите в района на Араб Салим са получили предупреждение да се отдалечат от конкретна сграда преди нанасянето на удара.

Израелските военни съобщиха още в петък за атаки срещу бойци и инфраструктура на групировката в Южен Ливан. В официалната си информация армията посочи, че са били поразени и оръжейни складове, предназначени според нея за подготовка на действия срещу израелските сили и цивилното население.

Стратегическият хребет Али ал Тахер остава гореща точка

Новото напрежение идва непосредствено след съобщението на Израел, че силите му са установили оперативен контрол над стратегическия хребет Али ал Тахер в Южен Ливан. Районът се намира на около 15 километра от израелската граница и според Израел съдържа мрежа от подземни тунели, командни пунктове и оръжейни складове на „Хизбула“.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че бойците на „Хизбула“ в тунелите са били убити или принудени да напуснат позициите си. Ливански военен представител обаче каза пред Ройтерс, че израелските сили контролират южните входове на комплекса и наблюдават северните с дронове, но не е ясно докъде са проникнали в огромната подземна мрежа. Ройтерс отбелязва, че не е могла независимо да потвърди пълния контрол над хребета.

Иран вече отправи предупреждение

Напрежението около Али ал Тахер има и по-широко регионално измерение. Ройтерс съобщи тази седмица, че Иран е предупредил САЩ чрез Оман, че може да отговори мащабно, ако Израел предприеме голяма офанзива срещу позициите на „Хизбула“ в района.

Хребетът е стратегически заради височината си и възможността от него да се наблюдава голяма част от Южен Ливан и районите към израелската граница. Според Ройтерс подземната инфраструктура там е използвана от „Хизбула“ за командване, съхраняване на оръжия и свързване на различни позиции.

Над 4300 загинали от март

От 2 март повече от 4300 души са били убити при израелските удари в Ливан, според данните, цитирани от Ройтерс. Още към средата на юни ливанското здравно министерство съобщаваше за 3783 загинали и близо 11 700 ранени, включително стотици деца, жени и медицински служители.

Последиците за цивилното население остават тежки. По последни данни на Ройтерс повече от 340 000 души в Южен Ливан все още са разселени, а около 80 държавни училища се използват като временни убежища непосредствено преди началото на новата учебна година.

Ударите продължават въпреки опитите за примирие

Сблъсъците между Израел и „Хизбула“ продължават въпреки постигнатите през последните месеци договорености за прекратяване на огъня. Спорът остава свързан с присъствието на бойци и инфраструктура на „Хизбула“ в Южен Ливан, разполагането на израелски сили и плановете ливанската армия да поеме контрола над спорните позиции.

В петък Израел освободи и няколко ливански задържани като част от посреднически усилия със съдействието на САЩ. Паралелно обаче военните действия в Южен Ливан продължават, а последната атака с дронове и последвалите израелски удари отново повишиха напрежението в района.