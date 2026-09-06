Гърция отваря кесията. Мицотакис обяви 30 мерки за доходите

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви пакет от 30 мерки за повишаване на доходите и намаляване на данъчната тежест, като основният фокус е върху средната класа. Планът беше представен при откриването на Солунския международен панаир и включва по-висока минимална заплата, по-ниски данъци и осигуровки, нови добавки за пенсионери и държавни служители и мащабна жилищна програма. Част от мерките влизат в сила още от следващата година. Речта идва месеци преди редовните парламентарни избори в Гърция през пролетта.

Минималната заплата върви към 1000 евро

Една от основните мерки е ново увеличение на минималната заплата. През 2027 г. тя трябва да нарасне от 920 на 950 евро, а до началото на 2028 г. да достигне 1000 евро.

Правителството предвижда и намаляване на минималния облагаем доход за самоосигуряващите се, които упражняват свободни професии. От 2027 г. авансово дължимият данък от предприятията и свободните професии ще бъде свален от 55 на 50%.

Нулев данък за земеделци и семейства с три деца

Незабавно се въвежда нулева данъчна ставка за земеделци с годишен доход до 20 000 евро. Същото облекчение ще важи и за родители с три деца и доход до тази граница.

Осигурителните вноски на работещите в частния сектор се намаляват с 0,5 процентни пункта. От април 2027 г. се предвижда още едно намаление със същия размер.

400 евро за пенсионерите, 500 евро за Коледа

Годишната надбавка за пенсионерите над 65-годишна възраст, която се изплаща през ноември, ще бъде увеличена на 400 евро.

За служителите в публичния сектор Мицотакис обяви и коледна надбавка от 500 евро.

Обещание за 30% по-евтин ток

Сред най-значимите обещания е намаляване на цената на електроенергията с 30% през следващите три години.

Още от януари таксата за услуги в обществен интерес в сметките за ток на домакинствата трябва да бъде намалена наполовина.

Два милиарда евро за новата „Мой дом 3“

Мицотакис обяви и продължение на жилищните програми с новата схема „Мой дом 3“. За нея ще бъдат отделени 2 млрд. евро, като средствата ще бъдат насочени към нисколихвени кредити за придобиване на собствено жилище.

Сред останалите мерки са увеличение на помощта при раждане на дете до 1000 евро, постепенна отмяна на патентния данък и премахване от следващата година на данъка върху недвижимото имущество в населени места с до 2000 жители.

Мицотакис вече гледа към трети мандат

Речта на премиера тази година беше очаквана с особен интерес заради предстоящите редовни парламентарни избори през следващата пролет.

Мицотакис заяви, че пакетът е част от четиригодишен график и го определи като „пролог на новата програма на правителството“. С това той даде ясна заявка за трети управленски мандат на дясноцентристката „Нова демокрация“.