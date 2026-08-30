Опасно време в Гърция! Предупреждават туристите

Българите, които са на почивка в Гърция или тръгват към южната ни съседка, трябва да бъдат особено внимателни. Продължителната жега от последната седмица отстъпва леко, но силните ветрове увеличават опасността от пожари и създават рискове по плажовете и в морето. Гръцката Гражданска защита е поставила Крит, Самос, Икария, Родос, Калимнос, Кос и Карпатос в режим на засилена готовност заради много висок риск от пожари - категория 4.

Крит и популярни острови са под „червен код“

За районите с най-висок риск гръцките власти са активирали режим Red Code, при който местните структури на Гражданска защита трябва да бъдат в пълна готовност. Това засяга именно места, които са сред най-посещаваните от туристи в края на август - Крит, Родос, Кос, Карпатос, както и Самос и Икария. Властите предупреждават да не се палят огньове на открито, да не се използва техника, която може да предизвика искри, и незабавно да се подава сигнал при забелязан пожар.

За българските туристи това означава да следят съобщенията, които гръцката система 112 изпраща на мобилните телефони, и да не пренебрегват ограниченията за достъп до горски и планински райони. При бързо разпространяващ се пожар силният вятър може да промени посоката на огъня за минути.

Вятърът остава опасен край островите

След поривите от 8-9 степен по Бофорт в Егейско море през предишните дни днес вятърът постепенно отслабва, но в Карпатос, Додеканезите и югоизточната част на Крит все още може да достига 7 степен по Бофорт. В централното, източното и югоизточното Егейско море се очакват ветрове до 6 степен.

Пътуващите с ферибот към островите е добре да проверяват разписанието непосредствено преди отпътуване, защото при влошаване на морската обстановка могат да бъдат въведени промени или ограничения. На плажовете предупреждението е още по-пряко - при силен вятър и високи вълни не трябва да се влиза навътре в морето, дори когато времето изглежда слънчево.

Жегата отслабва, но не си отива

Официалната прогноза на гръцката метеорологична служба показва леко отстъпление от екстремните температури през последните дни. Днес в континенталната част се очакват максимални стойности около 35-37 градуса, локално до 38 градуса в западните райони. На островите в Егейско море температурите ще са около 30-31 градуса, а в Додеканезите и Южна Крит - до 33-34 градуса.

Това обаче идва след продължителен период, в който на много места температурите достигаха 38-40 градуса, а локално и повече. Продължителната жега е изсушила растителността и именно комбинацията със силния вятър поддържа високата пожарна опасност.

Бури са възможни и в Северна Гърция

Не навсякъде проблемът ще бъде само жегата. В Централна и Източна Македония са възможни локални валежи и гръмотевични бури, включително следобед над планинските райони. В останалата континентална част също са възможни временни облаци и отделни краткотрайни валежи.

Това е важно и за много българи, които прекарват уикенда в Северна Гърция и Халкидики. При гръмотевична буря трябва да се избягват открити високи места, самотни дървета и морето, а планински преходи е разумно да бъдат прекратени при бързо влошаване на времето.

Олимп и високите части на Крит искат особено внимание

Гръцките власти предупреждават и туристите, които планират изкачвания на Олимп или преходи във високите части на Крит. Комбинацията от горещина, силен вятър и възможна бърза промяна на времето увеличава риска от обезводняване, изтощение, загубване и инциденти по трудни маршрути.

Предупреждението не е формално. Само през последните дни в Гърция имаше тежки инциденти с туристи в морето и планинските райони. Деветгодишно дете например остава в критично състояние след инцидент във водата на плажа Маратиа в Илия.

28 пожара за денонощие

По данните в първоначалната информация през последното денонощие в Гърция са избухнали 28 значими горски пожара, като повечето са били овладени. Гръцката Гражданска защита предупреждава, че именно силният вятър може да превърне дори малко огнище в бързо разпространяващ се пожар. За днес официално много висок риск - категория 4 - остава в Крит, Самос, Икария, Родос, Калимнос, Кос и Карпатос.

Българските туристи, които са в тези райони, трябва да следят съобщенията на гръцките власти, да проверяват фериботните връзки преди пътуване и да се съобразяват с ограниченията по плажовете, в горите и планините.