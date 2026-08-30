Нова опасност над Непал! Реките отново се надигат след катастрофата

Мащабът на трагедията по границата между Непал и Китай продължава да расте. По най-нови данни най-малко 750 души вече са потвърдени като загинали, а над 3000 остават в неизвестност след катастрофалното наводнение, предизвикано от срив на ледник в Хималаите. Само в Непал жертвите вече са 734, а 2498 души се издирват. Китайските власти съобщават за още 16 загинали и 546 изчезнали в тибетския район Гиронг.

Реката отново се покачва

Докато спасителните екипи все още претърсват калта, разрушените селища и речните долини, властите издадоха ново предупреждение за покачване на нивото на Бхотекоши. Жителите и спасителите по поречието са призовани да бъдат в готовност за евакуация, след като от китайска страна е постъпила информация за увеличен воден поток нагоре по течението. Опасността е особено голяма за вече разрушените населени места, където пътища, мостове и комуникации практически липсват.

Властите следят и образувани след бедствието водни басейни в планината. Един от тях започва да се оттича, но друг остава по-голям и без ясно видим естествен отток, което поддържа риска от нов внезапен прилив. ООН вече предупреди, че бедствието продължава да се развива и са възможни нови последователни природни опасности.

Хиляди още ги няма

Непалската Национална служба за управление на бедствията съобщава, че сред 2498-те изчезнали в страната има 589 чужденци. На китайската страна на границата властите вече са идентифицирали още 261 изчезнали чуждестранни граждани от 23 държави - сред тях граждани на Непал, Индия, САЩ, Великобритания, Австралия, Германия, Русия, Украйна и други страни.

Спасителните операции продължават при изключително тежки условия. Калта на места е с огромна дебелина, цели пътища са изчезнали, а спасителите трябва да достигат някои райони с хеликоптери или пеша през стръмни склонове. Повече от 3700 души вече са спасени според последните международни данни, докато непалските власти съобщиха ден по-рано за 4451 спасени и евакуирани при различните операции.

Над 100 души може да са останали под земята

Една от най-драматичните операции се води при хидроенергиен обект в долината на Тришули, където повече от 100 работници се смятат за блокирани в тунел. Спасителите са успели да прокарат тръба, през която да подават въздух, докато специализирани екипи търсят начин да достигнат хората. Индия и Китай изпратиха експерти именно за спасителни операции в тунели.

Сред изчезналите има стотици работници от водноелектрически централи, както и туристи и поклонници, пътували към свещената планина Кайлаш. Разрушенията по енергийната инфраструктура са огромни - според непалските оценки засегнати са мощности, представляващи повече от 12% от националния производствен капацитет на електроенергия.

Лед, скали и кал са помели цели долини

Според последните оценки бедствието е започнало на 26 август със срутване на ледникова маса високо в Хималаите. Огромна смес от лед, скали, вода и кал се е устремила по планинските реки, превръщайки се в разрушителна вълна, която е помела селища, мостове, пътища, електроцентрали и гранична инфраструктура. Китай определи случилото се като най-тежкото трансгранично бедствие между двете държави през последните години.

Експертите свързват нестабилността на ледниците с ускореното затопляне на Хималаите, но конкретният механизъм, довел до срива, продължава да се изследва. Непалските специалисти използват сателитни изображения, включително предоставяни от Китай, за да наблюдават ледниковите маси и новообразуваните водни басейни.

Над 90 000 души се нуждаят от помощ

Международният Червен кръст оценява броя на пряко засегнатите на най-малко 93 000 души. Повредени са здравни заведения, прекъснати са електропроводи, разрушени са пътища и мостове, а хиляди семейства се нуждаят от храна, питейна вода и временен подслон. УНИЦЕФ предупреждава, че поне 17 000 деца имат нужда от спешна хуманитарна помощ.

Разрушенията вече поставят и огромна финансова тежест върху една от най-бедните държави в Азия. Финансовият министър на Непал Сварним Вагле оценява първоначално необходимите средства за възстановяване на между 4 и 5 млрд. долара - сума, приблизително равна на една десета от икономиката на страната.

САЩ увеличиха помощта на 3,6 млн. долара

Вашингтон обяви повече от 3,6 млн. долара допълнителна животоспасяваща хуманитарна помощ за Непал. Средствата включват до три месеца спешна продоволствена помощ за около 10 000 засегнати домакинства, както и подкрепа за подслон, санитарни условия и основни продукти. Това идва след първоначално обявените от САЩ 500 000 долара непосредствено след бедствието.

Китай е мобилизирал повече от 2100 спасители и е отделил 220 млн. юана, около 32,7 млн. долара, за операциите от своята страна на границата. Индия изпрати десетки тонове храна, лекарства и одеяла, както и специалисти за работа в разрушените тунели.

Към последните официални данни Непал отчита 734 загинали и 2498 изчезнали, а китайските власти - 16 загинали и 546 души в неизвестност.