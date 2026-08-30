Стрелба окървави рейв парти в Швейцария. Има загинал и петима ранени

Най-малко един човек е загинал, а петима са ранени при стрелба по време на рейв парти в северната част на Швейцария. Един от пострадалите е в тежко състояние, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс и ДПА. Засега няма информация нито за самоличността на извършителя, нито за мотивите за нападението.

Стрелбата е станала на хиподрум, където по това време се е провеждало рейв парти. Според информация на швейцарския вестник „Блик“ в района са се чули около десет изстрела.

Изданието публикува и видеозапис, за който се твърди, че е направен близо до мястото на престъплението. На кадрите се чуват поредица от изстрели, след което започва паника сред присъстващите.

Освен загиналия, още петима души са получили наранявания. Един от тях е сериозно пострадал, докато за състоянието на останалите засега няма повече подробности.

Спешни екипи са пристигнали на мястото веднага след сигналите за стрелбата. Районът е бил отцепен, а разследващите са започнали оглед и събиране на доказателства.

Полицията провежда мащабна операция в района и призова гражданите да го избягват. Към момента не е ясно дали нападателят е бил задържан, дали се издирва конкретно лице или дали има опасност за населението извън мястото на стрелбата.

Разследването трябва да установи какво е предизвикало нападението, колко души са участвали и дали стрелбата е била насочена към конкретни хора или към присъстващите на събитието като цяло.

Швейцарските власти засега не съобщават версия за причините за стрелбата. Не е ясно и какво оръжие е било използвано.

Полицията продължава работата на място, а районът около хиподрума остава под засилено полицейско присъствие.