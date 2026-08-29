Гърция взе решение за цените. Къде остава скъпо

Хотелиерите в Гърция свалят цените на нощувките, за да осигурят повече туристи през септември. Предлагат се пакети с поне 20% по-ниски цени. Това не се отнася до скъпите дестинации Миконос и Санторини, но дори и на Крит вече има чувствително по-евтини туристически пакети.

В Северна Гърция, предпочитан район за българските туристи, се появиха много оферти на преференциални цени за септември.

Хранителните магазини вече рекламират много стоки с по-ниски цени. Съгласно споразумението между търговците и правителството от понеделник поевтиняват 1150 стоки. Намаленията са между 5 и 20% в зависимост от стоката и производителя. Включени са ученически принадлежности по повод увеличените разходи на семействата за подготовка на учениците.

В социалните мрежи туристи от различни места в страната съобщават, че се намалява и цената на сянката от крайбрежните заведения. Собствениците на кафенета отчитат до сега по-ниски приходи от платените зони. Повечето туристи предпочитат свободните общински плажове със собствени чадъри и шезлонги.

Само при къмпингите няма корекция в цените, защото са резервирани и за септември.