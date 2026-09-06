Германия пред исторически вот. АзГ може да вземе цяла провинция

Германия влиза в ключов изборен ден, който може да промени политическия баланс в страната. Избирателите в източната провинция Саксония-Анхалт гласуват днес за местен парламент, а Алтернатива за Германия е убедителен фаворит с около 40% подкрепа, съобщава ДПА.

Ако партията стигне до абсолютно мнозинство, тя ще може да управлява без коалиционен партньор и за първи път ще поеме властта в германска провинция. Подобен резултат би заобиколил т.нар. „защитна стена“, с която останалите големи партии отказват сътрудничество с АзГ.

АзГ преследва не просто победа, а абсолютно мнозинство

Според последните проучвания партията не само е първа, но има реална възможност да се доближи до половината от местата в парламента в Магдебург. Дали това ще се случи, до голяма степен зависи от резултатите на по-малките партии и от това колко от подадените гласове ще останат извън парламента.

Особено важни са резултатите на Левицата, Германската социалдемократическа партия и Зелените. Ако една или повече от тях не преодолеят 5-процентната бариера, разпределението на мандатите може значително да увеличи тежестта на АзГ.

ХДС остава втори, недоволството удря Мерц

Християндемократическият съюз, който в момента ръководи трипартийната коалиция в Саксония-Анхалт, изостава на второ място. Според ДПА Алтернатива за Германия печели подкрепа и от силното недоволство срещу федералното правителство на канцлера Фридрих Мерц.

Резултатът е особено чувствителен за лидера на ХДС. Мерц преди години обеща да намали наполовина подкрепата за АзГ, но партията не само запази влиянието си, а вече води и в част от националните социологически проучвания преди федералните избори през 2029 г.

35-годишният Зигмунд може да влезе в историята

Водещ кандидат на АзГ е Улрих Зигмунд. Ако партията получи възможност да състави самостоятелно правителство, 35-годишният политик може да стане най-младият министър-председател на германска провинция.

Партията води кампания с твърда линия по миграцията. Сред предложенията й са специална работна група за ускоряване на депортациите, отделни класове за деца на търсещи убежище, забрана на знамената на ЛГБТК+ общността в училищата и възстановяване на училищния обмен с Русия.

Клонът на АзГ е под наблюдение

Преднината на партията се запазва въпреки факта, че структурата й в Саксония-Анхалт е под наблюдение на германските служби за вътрешно разузнаване. Причината, посочена от властите, са определени като „потвърдени екстремистки възгледи“ в местната организация.

Това обаче не е довело до спад в подкрепата според социологическите данни. АзГ продължава да мобилизира значителна част от избирателите в източните германски провинции, където традиционно се представя по-силно, отколкото в западната част на страната.

Вотът може да разтърси и Берлин

ДПА отбелязва, че евентуално абсолютно мнозинство за АзГ би имало значение далеч отвъд Саксония-Анхалт. За първи път останалите партии няма да могат да блокират партията чрез коалиционно обединение, ако тя сама разполага с достатъчно депутати за правителство.

Резултатът се следи внимателно и заради националните тенденции. Следващите федерални избори са през 2029 г., а развитието на подкрепата за Алтернатива за Германия вече е един от основните политически проблеми пред канцлера Фридрих Мерц и Християндемократическия съюз.