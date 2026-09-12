Германия пред исторически вот. АзГ може да вземе цяла провинция
Алтернатива за Германия води с 40% в Саксония-Анхалт и дори се доближава до безпрецедентно абсолютно мнозинство
Следете всички новини, анализи и коментари за Местен Парламент. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Алтернатива за Германия води с 40% в Саксония-Анхалт и дори се доближава до безпрецедентно абсолютно мнозинство
След четири месеца и шест заседания местният парламент в Кърджали успя да избере свой председател. Това е новият /стар/ председател на Общинския съвет...
Кметът на Кърджали: Има опасност да не получим 3-те милиона за депото за отпадъци Заседанието на местния парламент в Кърджали приключи с провал тъй...
Благоевград. Общински съвет – Благоевград ще проведе редовно заседание днес от 09,30 часа. В дневния ред на сесията са предвидени цели 81 точки, което...