Караянчева: Гласувах Кърджали да стане по-добро място за живеене
Местната власт е изключително мажоритарен избор, каза още председателят на НС
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Местната власт е изключително мажоритарен избор, каза още председателят на НС
В понеделник, 22 август, изтича крайният срок, в който гражданите на други държави, членки на ЕС, които желаят да гласуват в частичните местни избори...
Резултатите от първия тур на изборите са изключителен успех за ГЕРБ. „Те показаха, че шуменци действително искат промяна", коментира на пресконференци...
Резултати за кмет на София при обработени 19.94% СИК протоколи в ОИКГЕРБ – Йорданка Фандъкова – 59.01%РБ – Вили Лилков – 9.89% Резултати за кмет на П...
Десета формация подкрепи Даниел Панов в предизборната кампания за кмет на община Велико Търново. Положителната си оценка за сегашния кмет даде Данчо П...
Общинският лидер на ГЕРБ Илия Илиев регистрира партията в ОИК за участие в изборите за местна власт на 25 октомври. ГЕРБ ще се яви на вота с кандидат...
Не трябва да се прави разместване на властта на база местния вот, смята Кънев Реформаторският блок ще се яви с единна регистрация на местните избори....
Ще бъдат отменени регистрациите преди местния вот на местата, където има струпване на хора. Това заяви премиерът Бойко Борисов по време на днешния бли...
БНБ не може да смогне с поръчката за вота, нужни са 18 млн. бюлетини Нови печатарски машини ще бъдат купени за БНБ заради местните избори. По-малко о...
ГЕРБ да увеличи силното присъствие в местната власт на вота наесен, поиска зам.-шефът на партията Цветан Цветанов. Той заедно с някои от министрите от...