Европа влиза в есента с тревожен воден дефицит

Водният дефицит в Германия и в Европа като цяло се е задълбочил през последните месеци. Това показват съвместни изследвания на учени от Потсдам, американската космическа агенция НАСА и Германския аерокосмически център, предаде ДПА.

Според специалистите дори по-влажна от обичайното есен може да се окаже недостатъчна за възстановяване на запасите до края на годината. Последните налични данни обхващат периода само до юни и все още не включват ефекта от горещите вълни през лятото.

Дори повече есенни валежи може да не стигнат

„Водните запаси няма да се възстановят до края на годината дори ако през есента паднат повече валежи от обичайното“, заяви говорител на Центъра за геонауки „Хелмхолц“ в Потсдам.

Според института реалната картина може да се окаже още по-тежка. Причината е, че последните обработени данни приключват през юни, докато силните горещини, засегнали Германия и редица други европейски държави през лятото, ще бъдат отчетени едва в следващите серии от наблюдения.

Сателити следят водата и под земята

Учените наблюдават не само реките, езерата и другите водни площи на повърхността, но и количествата вода под земята. Така могат да проследят промените в общите водни запаси и да установят дали след сухи периоди те успяват да се възстановят.

Изследванията се базират на сателитни наблюдения, извършвани съвместно от специалисти от Потсдам, НАСА и Германския аерокосмически център.

Германия става все по-суха от 2015 година

„От 2015 г. наблюдаваме в Германия все по-сухи условия в сравнение с предходните 15 години“, заяви Анет Айкер, която ръководи отдела за глобален геомониторинг и гравитационно поле в Центъра за геонауки „Хелмхолц“.

Необичайно влажната 2024 г. е донесла известно възстановяване на водните запаси, но ефектът е бил краткотраен. Според института непосредствено след това е последвал нов рязък спад, който се вижда в последните налични измервания.

Летните горещини още липсват от сметката

Пълният ефект от горещите вълни през това лято ще стане ясен едва през есента, когато бъдат обработени данните за следващите месеци. Именно тогава учените ще могат да оценят доколко високите температури са задълбочили вече отчетения дефицит на вода в Германия и други части на Европа.