Окошариха шестима украинци в Индия. Атакуват самолети

Индийската Национална агенция за разследвания - NIA, отправи изключително тежко обвинение срещу шестима украинци и американския гражданин Матю Аарън ВанДайк. Пред съд в Делхи агенцията заяви, че седемте чужденци са били замесени в атака с дрон срещу цивилен самолет в Мианмар, съобщава „Индипендънт“.

Всички са задържани от март и се намират в затвора Тихар, а разследването продължава. Към момента твърденията са версия на индийските власти и вината на задържаните не е установена от съд.

NIA говори за „достоверна информация“

В молба до съда индийската агенция посочва, че правителството е получило „достоверна информация“ за участие на украински граждани в дронова атака срещу цивилен самолет в Мианмар. Според „Индиън експрес“ NIA твърди още, че от иззетите устройства са извлечени снимки, видеозаписи, гласови файлове и други материали, които тепърва трябва да бъдат проверени и съпоставени с показанията на задържаните.

Разследващите поискаха разрешение да разпитат в затвора ВанДайк и украинския гражданин Виктор Камински. Съдът разреши това на 31 август, като разпитите бяха насрочени за 2 и 3 септември. Според NIA целта е да бъдат изяснени данни за други заподозрени и за предполагаеми организатори, намиращи се в Мианмар.

Обучение с дронове и незаконно преминаване на границата

Индийската версия е, че част от групата е влязла в страната с туристически визи, след което е пътувала до североизточния щат Мизорам без необходимите разрешителни. Оттам чужденците може да са преминали незаконно в Мианмар и да са установили контакт с етнически въоръжени формирования, воюващи срещу военната власт.

Още през март Ройтерс съобщи, позовавайки се на съдебни документи, че индийските власти обвиняват седемте в обучение на антиправителствени групи в използването на дронове и в незаконно прехвърляне на големи пратки с дронове от Европа към Мианмар през индийска територия. Шестимата украинци и американецът бяха задържани на 13 март на летищата в Колката, Делхи и Лакнау.

Разследват и по-широка мрежа

NIA проверява дали дейността на групата е включвала сглобяване и управление на дронове, използване на средства за противодействие на безпилотни апарати и обучение на местни бойци. Индийските власти разследват и евентуални връзки с формирования, свързани със забранени бунтовнически организации в самата Индия.

Агенцията твърди, че анализира голям обем информация от иззетите електронни устройства. Именно тези материали са част от основанието за новите разпити в Тихар.

Киев поиска освобождаването на украинците

След арестите през март Украйна поиска от Индия да освободи шестимата нейни граждани. Украинската страна заяви, че следи случая и поддържа контакт със семействата им, докато индийските власти настояха, че влизането в защитени райони изисква специално разрешение.

Матю Аарън ВанДайк е американски гражданин, известен с участието си в конфликти извън САЩ и с дейността на организацията Sons of Liberty International. Според публичната информация организацията е предоставяла обучение и консултации по сигурността в различни държави, включително Украйна.