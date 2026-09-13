Гърция отваря кесията. Мицотакис обяви 30 мерки за доходите
Минималната заплата тръгва към 1000 евро, данъци и осигуровки падат, а пенсионери и държавни служители получават нови добавки
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Минималната заплата тръгва към 1000 евро, данъци и осигуровки падат, а пенсионери и държавни служители получават нови добавки
Прагът за по-високата ставка се увеличава до 130 000 злоти, а компаниите с приходи над 50 млн. евро ще плащат 22% корпоративен данък вместо досегашнит...
Защото ве обича да се задават въпроси
В последните 30-40 години разликата в доходите стана значително по-голяма в развития свят
Кои са причините за подобни твърдения
Политиката ми е страст и не ми е безразлично в каква кондиция ще излезем от предстоящата кампания, заяви лидерът на социалистите в София
У нас да си богат е опасно, да си беден е унизително, средна класа не съществува, има излишък само на омраза
Вече страдаме от болестта на държавите от ЕС- дистанция между средната класа и най-богатите
Приказките за алчните частници са една удобна легенда Атанас Иванов е доктор по философия, създател и идеен ръководител на школа "Иванови" и ЧСОУ "Ев...
Най-много се увеличават депозитите между 40 хил. и 50 хил. лв. Българите продължават да спестяват. Но пари в банките трупат хората от средната класа,...
Намалява броят само на най-малките влогове до 1000 лв.
С 300 евро на калпак си е виц, че не си бедняк
Расте броят на заможните българи