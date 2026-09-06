НАТО получи твърдо послание от САЩ след случая в Лайпциг

САЩ няма да толерира умишлени действия на хибридна война срещу държави от НАТО и ще подкрепи съюзниците си при подобни инциденти. Това заяви американският посланик в Алианса Матю Уитакър, цитиран от Ройтерс.

Той определи като особено тревожен опита за атака с дрон срещу германското летище Лайпциг/Хале през август, за който Берлин обвини Русия. Според дипломата подобни случаи трябва ясно да бъдат разграничавани от инциденти, при които руски дронове случайно се отклоняват от курса си при атаки срещу Украйна.

Това е неприемливо и няма да го толерираме

„След това имаме това, което бих нарекъл по-тревожни хибридни действия, като онова, което видяхме в Лайпциг, и това, което сме виждали в Полша“, заяви Уитакър в кулоарите на бизнес конференция в Италия. По думите му държавите от НАТО трябва да бъдат едновременно подготвени и бдителни за подобни действия.

Американският посланик беше категоричен, че при установена отговорност Алиансът трябва да изпраща ясно послание. „Ако можем да установим кой го прави - както направи Германия - трябва категорично да заявим, че това е неприемливо и няма да го толерираме“, каза Уитакър.

Берлин посочи Русия

Германия обяви по-рано тази седмица, че смята Русия за отговорна за опита за атака срещу летище Лайпциг/Хале. Според германските власти през август няколко дрона са се приближили до аеропорта, а разследването е показало, че става дума за целенасочена операция, а не за случайно навлизане на безпилотни апарати.

Берлин привика руския посланик и заяви, че разполага с доказателства за руска отговорност. Москва отхвърли обвиненията.

Едно от най-важните товарни летища в Европа

Лайпциг/Хале е сред най-големите товарни летища в Европа и има ключово значение за логистиката. Именно това превърна инцидента в сериозен въпрос за сигурността на германската и европейската инфраструктура.

Случаят идва на фона на поредица от предполагаеми саботажи и шпионски операции в Европа след началото на войната в Украйна. Германските власти засилиха вниманието към летища, транспортни връзки, комуникационни системи и други стратегически обекти.

Енергийната инфраструктура също е под заплаха

Уитакър предупреди, че потенциалните цели не се ограничават до летища и транспортни центрове. Според него енергийните съоръжения и друга критична инфраструктура също могат да бъдат обект на подобни операции.

Американският дипломат призова националните власти да наблюдават внимателно подобни обекти и да бъдат готови за реакция при доказани хибридни действия срещу държави от НАТО.