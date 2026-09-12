Зеленски обяви къде ще се срещне с Тръмп и Путин. Но има проблем

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е готов да се срещне с руския президент Владимир Путин в Маями, на срещата на върха на Г20 през декември.

Това съобщи германското издание на Deutsche Welle, като обяви, че самият Володимир Зеленски е казал това по време на разговор с репортери.

"Да, разбира се. Трябва да отидем там, да се срещнем, да поговорим и да вземем решения," каза Володимир Зеленски.

Според украинския лидер няма значение какво точно ще каже на президента на Русия.

"Само резултатът ще има значение", подчерта той.

Срещата на върха на Г20 ще се проведе на 14-15 декември 2026 г. в голф клуба Trump National Doral Miami под председателството на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Русия вече е получила покана и работи по формата на участие. Тръмп покани вече няколко държави, които не са в двайсеторката, а от нея изключи Южна Африка заради дипломатическите й разногласия с Вашингтон.

Големият проблем за Зеленски обаче е, че Украйна все още не е сред страните, поканени да участват в събитието.