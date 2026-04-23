Кремъл обяви кога Путин ще се срещне със Зеленски. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза днес, че руският президент Владимир Путин може да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски само за да бъдат финализирани споразуменията за разрешаване на конфликта, предаде Ройтерс.

Путин е готов да се срещне със Зеленски, но тези разговори трябва да бъдат продуктивни и да се състоят на етап "финализиране на договореностите", поясни Песков, цитиран от ТАСС и БТА.

"Основното е целта на срещата. За какво е срещата? Путин каза, че е готов да се срещнат (със Зеленски - бел. ред.) в Москва по всяко време. Основният момент е да има за какво да се срещнат и най-важното е срещата да бъде продуктивна и да е само за финализиране на споразуменията", каза той в коментар за "Вести".

Зеленски заяви, че Украйна е готова за преговори с Русия във всякакъв формат и по всяко време

Украинският президент Володимир Зеленски подчерта, че Украйна е готова за преговори с Русия във всякакъв формат и по всяко време, предаде Ройтерс.

Той каза, че представители на Украйна и САЩ са имали разговори във вторник.

"Много силно се надяваме на възобновяване на тристранните срещи и на връщане на пътя, който води към край на войната", отбеляза пред репортери Зеленски.

Военните действия продължават

На фона на политическите разговори военните действия в Украйна не спират. Двама души са загинали и осем са ранени при руска атака в Днепър, съобщи в "Телеграм" началникът на Днепропетровската областна военна администрация Олександър Ганжа, цитиран от Укринформ.

"Двама души загинаха, осем са ранени. Броят на пострадалите в резултат на нощната атака на руснаците срещу Днепър нарасна. Един човек все още е в неизвестност", се казва в съобщението.

Той уточни, че са били засегнати жилищна сграда, магазин и автомобил.

Промишленият град Днепър се намира на повече от 100 километра от фронтовата линия, която минава през източната и южната част на Украйна. При руски удар там на 14 април вече загинаха четирима души.

Преговорите между Киев и Москва с посредничеството на САЩ са в застой от началото на войната в Близкия изток, която отклони вниманието на Вашингтон, отбеляза АФП.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com