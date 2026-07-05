90 минути на телефона! Тръмп с голяма оферта към Путин

Голяма оферта на руския президент Владимир Путин направи държавният глава на САЩ Доналд Тръмп. Двамата имаха 90-минутен телефонен разговор.

Тръмп е предложил на Путин съдействие за намиране на решение на войната в Украйна. Инициативата е била представена по време на телефонен разговор, продължил близо 90 минути, съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от Ройтерс. По негови думи предложението е направено във връзка с предстоящото участие на Тръмп в срещата на върха на НАТО в Турция през следващата седмица.

По време на разговора Тръмп е заявил, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще продължат посредническите си усилия за постигане на мирно споразумение и при необходимост имат готовност отново да посетят Москва.

В рамките на същия разговор Владимир Путин е представил пред Тръмп своята лична оценка за ситуацията на бойното поле в Украйна. Руският лидер е изтъкнал, че военните му са докладвали за превземането на стратегически важния град Константиновка.

Това твърдение обаче беше категорично отхвърлено от украинския президент Володимир Зеленски и Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. От Киев бяха категорични, че украинската армия продължава изцяло да контролира града в източната част на страната.

Междувременно Володимир Зеленски също е провел телефонен разговор с Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта на САЩ.

Украинският държавен глава е използвал повода, за да подчертае изключителната необходимост от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Зеленски определи разговора като „много добър“ и допълни, че двамата лидери са обсъдили детайлно ситуацията на фронта.

Според него съществува реална перспектива за спиране на конфликта, в която лидерската роля на Вашингтон ще има решаващо значение. Двамата са се договорили да продължат преките си разговори по време на предстоящия форум на НАТО в Турция.

По-рано Зеленски официално поздрави Съединените щати за техния национален празник, изразявайки дълбока благодарност за мащабната американска подкрепа от началото на пълномащабната руска инвазия.

В изявление в социалните мрежи той отбеляза, че 250-годишнината на САЩ олицетворява една от най-силните мечти на човечеството — тази за независима и свободна държава, която вече два века и половина служи за вдъхновяващ пример на другите народи по света.

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