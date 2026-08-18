Гранада бе засегната от земетресение с магнитуд 4,6

Земетресение с магнитуд 4,8 по скалата на Рихтер разтърси Южна Испания във вторник сутринта. Трусът предизвика евакуация на хотели и шок сред жителите на Гранада, като са нанесени материални щети и има данни за трима леко ранени. По данни на испанския Национален географски институт епицентърът е регистриран в района на град Алхендин, разположен на около шест километра южно от Гранада. Трима души са получили леки наранявания, като сред тях е непълнолетно момиче. Службите за извънредни ситуации регистрираха десетки сигнали за щети, те включват пропукани фасади и паднали отломки по улиците и върху паркирани автомобили. Земетресението идва броени дни след друго с магнитуд 5,0, регистрирано в същия район през уикенда, то също е причинло материални щети, но без пострадали. Ръководителят на регионалното правителство на Андалусия Хуан Мануел Морено призова местните жители и туристите да запазят максимално внимание и спокойствие, като подчерта, че сеизмичната активност и вторичните трусове в района могат да продължат. Властите задействаха плановете си за действие при земетресения и оказване на извънредна помощ. В популярните туристически зони на Гранада са предприети мерки за сигурност. Полицията ограничи достъпа до отделни улици заради опасност от падащи отломки от сградите. Исторически обекти като църквата „Иглесиа дел Саграрио“ са временно затворени, а Търговските и спортните обекти в града също спряха работа до преминаване на опасността.