Ебола излиза извън контрол, може да стане най-смъртоносната епидемия
Необходима е финансова подкрепа
Следете всички новини, анализи и коментари за Бил Гейтс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Необходима е финансова подкрепа
Допуснал зловеща грешка
Те все още изискват човешката креативност
Изкуственият интелект напира мощно
За какво е поел отговорност милиардерът
Как милиардерът отговори на обвиненията
Той отрича всички обвинения на Епстийн
Ще работим само два дни в седмицата
Съоснователят на Microsoft изненадващо се разграничи от апокалиптичните прогнози
Коментарът му идва на фона на все по-широкия дебат за възможен „ИИ балон“
Той ocтaвa oптимиcт, въпpeĸи oпaceниятa
Милиардерът с гореща прогноза за работните места в света
Гейтс добави, че притежава и по-луксозен електрически автомобил
Извървях дълъг път, откакто бях просто дете, основавайки софтуерна компания с мой приятел от средното училище, каза още той
Едни професии изчезват, други стават незаменими
Направи го една от дъщерите му
Той yвepeн, чe дeцaтa мy paзбиpaт и пoдĸpeпят peшeниeтo мy
Яхтата разполага с две просторни спални, фитнес и офис помещения
Какво ни чака в близкото бъдеще
Мултимилиардерът филантроп се изповядва в „Изходен код“