Бил Гейтс каза кои са 3-те професии, които AI няма да заграби

Съоснователят на Microsoft и милиардер Бил Гейтс очерта визията си за бъдещето на пазара на труда в ерата на изкуствения интелект и разкри кои три сектора биха могли да останат най-устойчиви на бързото развитие на технологиите за изкуствен интелект.

Поради ролята му в технологичната революция, обществеността продължава да следи с голямо внимание оценките му за това как изкуственият интелект ще промени света.

Въпреки че вече не е част от ежедневното управление на Microsoft, Бил Гейтс често говори за технологичните промени, които оформят съвременното общество. Тъй като изкуственият интелект става все по-разпространен в различни области, нарастват опасенията, че много работни места могат да изчезнат. Гейтс обаче смята, че има три групи експерти, чиято роля ще остане изключително важна и в бъдеще, пише "Блиц".

Експертите по изкуствен интелект ще останат ключови

Според Гейтс, именно тези, които работят върху разработването на системи с изкуствен интелект, ще имат стабилна позиция в бъдеще. Въпреки че изкуственият интелект може да генерира код днес и да ускорява определени процеси в програмирането, той все още не притежава нивото на прецизност и способности, необходими за разработване на сложни софтуерни системи без човешки контрол.

Следователно, програмистите и инженерите ще останат необходими за отстраняване на грешки, подобряване на съществуващите модели и допълнително усъвършенстване на тези системи. С други думи, изкуственият интелект все още се нуждае от хора, които да го управляват и развиват.

Биологията и медицината все още изискват човешка креативност

Гейтс смята, че експертите в областта на биологията и медицината също са относително безопасни, защото това са професии, които разчитат в голяма степен на креативност, интуиция и критично мислене.

Въпреки че изкуственият интелект може да обработва огромни количества данни и да помага в диагностиката, той все още не може сам да генерира напълно нови идеи или да прави революционни научни открития. Формулирането на нови хипотези и разширяването на границите на познанието, според тази гледна точка, остава предимно в сферата на човечеството.

Следователно, биолозите, изследователите и медицинските експерти ще продължат да играят ключова роля в разбирането на живота и по-нататъшното развитие на медицината, докато изкуственият интелект ще бъде помощно средство, а не негов заместител.

Енергийният сектор остава зависим от човешкия опит

Сред областите, които биха могли да устоят на пълната автоматизация, Гейтс вижда енергийния сектор като изключително сложна индустрия, в която решенията не могат да бъдат оставени единствено на алгоритми.

Независимо дали става въпрос за петрол, ядрена енергия или възобновяеми източници, експертите в тази област имат важната задача да намерят устойчиви решения и отговори на нарастващите енергийни нужди на човечеството.

Според оценката на Гейтс, изкуственият интелект може да помогне за анализа на данни и повишаване на ефективността, но човешкото знание остава ключово, особено когато става въпрос за стратегически решения и управление на кризи.

Бил Гейтс обаче подчерта, че дори подобни прогнози не трябва да се разглеждат като окончателни. Както той посочи, въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда може да се развие по начини, които все още не можем да разберем напълно, подобно на случилото се по време на Индустриалната революция и възхода на интернет.

